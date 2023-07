Polizei Düren

POL-DN: Pkw und E-Bike halten zu wenig Abstand ein

Düren (ots)

Am 07.07.23 gegen 16:44 Uhr kam es auf der Stützstraße in Düren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64jährigen PKW - Fahrer aus Düren und einem 53jährigen E-Bike-Fahrer, welcher ebenfalls aus Düren stammt. Beide Verkehrsteilnehmer standen nebeneinander an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Nachdem der Verkehr für sie wieder freigegeben war, fuhren sie gleichzeitig an. Auf Grund des geringen Seitenabstandes zwischen dem Pkw und dem E-Bike kam es hierbei es zu einer seitlichen Berührung, infolge derer es zum Sturz des E-Bike-Fahrers kam.

Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht am Knie und am Handgelenk. Er wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass zwischen Pkw und Radfahrern ein seitlicher Sicherheitsabstand von 1,5m einzuhalten ist, um solche Unfälle zu vermeiden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell