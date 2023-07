POL-DN: Abbiegeunfall mit Leichtverletzten

Polizei Düren

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich auf der B 399 von Birgel aus kommend in Fahrtrichtung Düren ein Auffahrunfall. Demnach befuhr ein 58-jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem PKW die Monschauer Landstraße in Fahrtrichtung Düren. In Höhe eines auf seiner linken Seite befindlichen Hotels beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierfür musste er verkehrsbedingt seinen PKW anhalten. Unmittelbar nach dem Haltevorgang ist ihm dann der PKW eines 27-jährigen Dürener Fahrzeugführers von hinten aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide PKW so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Fahrzeugfüher aus Heinsberg klagte noch an der Unfallstelle über Nackenschmerzen und der Dürener Fahrzeugführer über Kreislaufprobleme und Kopfschmerzen. Beide Fahrzeugführer lehnten die Inanspruchnahme eines Rettungswagen und Rettungskräften ab.

