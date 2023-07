POL-DN: Unfall im Kreisverkehr: Eine schwer verletzte Radfahrerin

Jülich (ots) - Diebe brachen am frühen Donnerstagmorgen (06.07.2023) in Jülich eine Garage auf und entwendeten eine Motorcrossmaschine. Am Donnerstagmorgen meldete sich der 46-jährige Geschädigte aus Jülich bei der Polizei und zeigte einen Einbruch in seine Garage in der Straße "Am Wehr" an. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage und stahlen eine orange- weiße ...

