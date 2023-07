Polizei Düren

POL-DN: Motorrad bei Garageneinbruch entwendet

Jülich (ots)

Diebe brachen am frühen Donnerstagmorgen (06.07.2023) in Jülich eine Garage auf und entwendeten eine Motorcrossmaschine.

Am Donnerstagmorgen meldete sich der 46-jährige Geschädigte aus Jülich bei der Polizei und zeigte einen Einbruch in seine Garage in der Straße "Am Wehr" an. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Garage und stahlen eine orange- weiße Motorcrossmaschine der Marke KTM sowie diverse Schutzausrüstungsgegenstände. Am Motorrad war kein Kennzeichen vorhanden. Nach Angaben des 46-Jährigen lässt sich die Tatzeit auf 04:00 Uhr bis 06:15 Uhr eingrenzen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

