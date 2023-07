POL-DN: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet- Zeugen gesucht!

Niederzier (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (04.07.2023) bis Mittwoch (05.07.2023) einen Wohncontainer auf. Der Container, der in der Hambacher Straße aufgestellt wurde, befindet sich aktuell noch in der Bauphase. Nach Angaben eines 51-jährigen Verantwortlichen lässt sich die Tatzeit auf 16:30 Uhr (Dienstag) und 10:00 Uhr (Mittwoch) eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich die unbekannten Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohncontainer. Sie ...

