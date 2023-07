Polizei Düren

POL-DN: Container aufgebrochen

Niederzier (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag (04.07.2023) bis Mittwoch (05.07.2023) einen Wohncontainer auf.

Der Container, der in der Hambacher Straße aufgestellt wurde, befindet sich aktuell noch in der Bauphase. Nach Angaben eines 51-jährigen Verantwortlichen lässt sich die Tatzeit auf 16:30 Uhr (Dienstag) und 10:00 Uhr (Mittwoch) eingrenzen. In dieser Zeit verschafften sich die unbekannten Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohncontainer. Sie entwendeten zwei Klimageräte und entkamen unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell