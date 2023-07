Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Kreuzau (ots)

In der Dürener Straße kam es am gestrigen Vormittag (05.07.2023) zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 11:15 Uhr war der 82-jährige Unfallverursacher aus Kreuzau mit seinem Pkw auf der Dürener Straße in Richtung Düren unterwegs. Ihm fuhr zu dieser Zeit eine 57-jährige Frau aus Düren in gleiche Richtung mit dem Pkw voraus. Da die Vorausfahrende nach eigenen Angaben verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt die 58-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand schätzungsweise ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

