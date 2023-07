Polizei Düren

POL-DN: Rentnerin durch rüpelhafte Schikane leicht verletzt

Niederzier (ots)

Am Freitag, 7.7.23, gegen 14:50 Uhr, wurde eine 76 jährige Rentnerin durch drei, vermutlich 12-15 Jahre alte, männliche Jugendliche, in Huchem Stammeln, auf der Köttenicher Straße beleidigt und mit Stöcken geschlagen. Ferner haben sie versucht, die ältere Frau zu Fall zu bringen, was aber durch ihren Rollator verhindert wurde.Zeugen dieses ungeheuerlichen Vorfalls, den diese Jugendlichen offensichtlich aus Langeweile betrieben haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Frau wurde durch dieses Schikanieren leicht verletzt.

