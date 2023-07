Polizei Düren

POL-DN: Diebe öffnen Schwimmbadspind und klauen einen Pkw

Kreuzau (ots)

Bei einem Schwimmbadbesuch am Sonntag (09.07.2023) kamen Unbekannte in den Besitz des Chiparmbandes eines 41-Jährigen aus Zülpich. Sie öffneten unbefugt den Spind des Zülpichers, fanden seinen Pkw-Schlüssel und entwendeten anschließend das Fahrzeug.

Der 41-Jährige besuchte am Sonntagnachmittag mit seiner Familie ein Schwimmbad in Kreuzau. Gegen 15:00 Uhr stellte er fest, dass sich das Band mit dem Schlüsselchip nicht mehr an seinem Arm befand. Er ließ den Chip daraufhin an der Kasse sperren. Nach einer erfolglosen Suche nach dem Armband im Innenbereich des Schwimmbads ließ er den Spind durch das Kassenpersonal öffnen. Hierbei stellte er fest, dass alle Wertgegenstände und auch der Autoschlüssel fehlten. Daraufhin begab sich der 41-Jährige auf den Parkplatz, um nach seinem Fahrzeug zu schauen - vergeblich. Die Unbekannten hatten auch das Auto der Familie, einen CITROEN, Berlingo, in der Farbe schwarz, entwendet. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtete haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen EU-TB852 geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

