Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Betrunkener Tourist

Nunkirchen (ots)

Seinen niederländischen Führerschein abgeben, musste ein 51-jähriger, niederländischer Tourist am Freitagabend, 16.12.2022, um 22.50 Uhr. Der Polizei wurde gemeldet, dass dieser Mann im Bereich Schmelz mit seinem Pkw sehr auffällig fahren würde. Der Mann habe das Fernlicht an seinem Wagen geschaltet, sei mehrfach über die Mittellinie und in Schlangenlinien gefahren und wäre auch teilweise unverhältnismäßig schnell unterwegs gewesen. Ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Nordsaarland konnte am Ortseingang von Nunkirchen das beschriebene Fahrzeug, blauer VW-Golf, aufnehmen. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf Anhaltezeichen, vielmehr durchfuhr er die Ortschaft Nunkirchen mit ca. 100 km/h, bis er schließlich vor einem Lokal anhielt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die feststellenden Beamten ordneten bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe an, die im Krankenhaus in Saarlouis entnommen wurde. Dort holten auch Familienangehörige den Touristen ab und kümmerten sich um ihn. An dem Fahrzeug des Niederländers befand sich ein Unfallschaden, eine Unfallstelle wurde bisher jedoch noch nicht gefunden. Die Fahrtstrecke des Mannes verlief nachweislich vom Kreisverkehr in Nalbach über die B 269 und von dort nach Körprich in dortigen Kreisverkehr und von hier über die B 268 durch die Ortschaften Hüttersdorf und Schmelz bis nach Nunkirchen. Wer kann Angaben über einen möglichen Verkehrsunfall machen, welches von einem blauen Pkw verursacht wurde? Wer wurde durch die Fahrweise des Mannes gefährdet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871 90010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell