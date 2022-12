Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht Pedelec-Eigentümer

Überlosheim (ots)

Am 15.12.2022 stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland in Überlosheim ein Pedelec sicher, welches vermutlich gestohlen wurde. Die Rahmennummer des Pedelec ist weggeschliffen. Es ist anzunehmen, dass der Diebstahl des Pedelec im Saarland oder im angrenzenden Kreis Trier-Saarburg stattfand. Beschreibung des Pedelec: schwarze Grundfarbe; rote Aufschrift "Radon"; 29 Zoll Bereifung; Motorunterstützung "Bosch Performance Line CX Gen4". Wer kann Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer dieses Pedelec geben? Wem wurde ein solches Pedelec in der Vergangenheit entwendet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland, Telefon 06871 90010, richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell