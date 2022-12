Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Im Westerwald entwischt, im Hochwald erwischt

Überlosheim (ots)

Zweieinhalb Jahre lautete die Freiheitsstrafe, die ein aus dem Hochwaldraum stammender Mann verbüßen sollte. Nach Verbüßung eines Teiles dieser Strafe wurde er zur Drogentherapie aus einer saarländischen Haftanstalt in eine Suchtklinik in den Westerwald verlegt. Dort hielt es der Mann jedoch nur wenige Tage aus und entwischte am 12.12.2022 aus der Anstalt. Seine Flucht führte ihn in den Hochwald zurück, wo ihn ein Kommando der PI Nordsaarland am Morgen des 15.12.2022 in Überlosheim während einer Streifenfahrt erkannte. Die beiden Beamten kannten den Mann zur Genüge, da er sich mit ihnen in der Vergangenheit schon mehrere Verfolgungsfahrten geliefert hatte. Sie konnten den Mann widerstandslos festnehmen und im Anschluss wieder in die saarländische Justizvollzugsanstalt bringen. Dort muss der Mann jetzt seine Strafe komplett absitzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell