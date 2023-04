Feuerwehr München

FW-M: Mann stürzt ins Gleisbett (Innenstadt)

München (ots)

Freitag, 21. April 2023, 06.03 Uhr

U-Bahnhof Odeonsplatz

Schier unglaubliches Glück hatte in den frühen Morgenstunden ein Mann beim Sturz vor eine einfahrende U-Bahn.

Vermutlich hat der circa 40-Jährige an der Bahnsteigkante das Gleichgewicht verloren, als er in das Gleisbett stürzte. Der Fahrer der herannahenden U-Bahn erkannte die Gefahrensituation und leitete eine Schnellbremsung ein. Währenddessen konnte sich der Mann in den Sicherheitsbereich flüchten. Diese für solche Fälle vorgesehene Aussparung unter dem Bahnsteig rettete ihm das Leben. Von dort konnte er mithilfe eines MVG-Mitarbeiters und Passanten auf Höhe einer Zugkupplung auf den Bahnsteig gezogen werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr saß er zwar etwas benommen, aber nahezu unverletzt auf einer Bank auf dem Bahnsteig. Nach einer Untersuchung durch das Notarzt-Team kam er zur genaueren Abklärung in eine Münchner Klinik.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hör)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell