Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte nach Nötigung in Straßenbahn gesucht

Erfurt (ots)

Donnerstagabend zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann in der Straßenbahnlinie 3. Dieser belästigte auf der Fahrt vom Europaplatz in Richtung Innenstadt zwei Frauen im Alter von etwa 30 Jahren. Die Polizei sucht nun nach den beiden Frauen um weitere Erkenntnisse zur Tat zu erlangen. Hinweise werden unter Angabe der Vorgangsnummer 0064739 beim Inspektionsdienst Süd (0361/ 7443-0) entgegengenommen. (SO)

