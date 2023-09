Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.09.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 08.09.23, gegen 16:05 Uhr, befuhr eine 14-jährige Diepholzerin mit ihrem E-Scooter den Rad-/Fußweg am Kreisverkehr Langen Straße in Diepholz. Beim Überqueren der Fahrbahn kollidierte sie mit dem bevorrechtigten Pkw eines 31-jährigen Steinfelders, der den Kreisverkehr in Richtung Lange Straße verlassen wollte. Die 14-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Asendorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrer

Am 08.09.2023, um 23.40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Drakenburg mit seinem Leichtkraftrad die Hannoversche Straße (B 6) von Asendorf in Richtung Brebber. In einer Linkskurve stürzte er alleinbeteiligt und rutschte mit seinem Motorrad auf eine angrenzende Ackerfläche. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro.

