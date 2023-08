BPOLI MD: Bundespolizei stellt 39-Jährigen mit 347 Tagen Restfreiheitsstrafe

Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 5. August 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 19:00 Uhr einen 37-Jährigen auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg. Bei seiner Kontrolle wirkte der junge Mann zunehmend nervös. Er händigte den Beamten gegenüber einen zerbrochenen Personalweis aus und gab ihnen gegenüber an, eine Gasdruckpistole in seinem Rucksack mit ...

