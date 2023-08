Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 37-Jähriger führt Vielzahl an gefährlichen Waffen und Drogen mit sich

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 5. August 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 19:00 Uhr einen 37-Jährigen auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg. Bei seiner Kontrolle wirkte der junge Mann zunehmend nervös. Er händigte den Beamten gegenüber einen zerbrochenen Personalweis aus und gab ihnen gegenüber an, eine Gasdruckpistole in seinem Rucksack mit sich zu führen und es eilig zu haben. Eine Nachschau in seinem Gepäckstück brachte neben der geladenen Waffe unter anderem mehrere Päckchen mit vermutlich Cannabis, von einem Gesamtgewicht von circa 60 Gramm, und eine weiße pulvrige Substanz, in geringer Menge, zum Vorschein. Zudem stellten die Bundespolizisten insgesamt neun Messer, darunter ein Einhand-, zwei Faust- und drei Wurfmesser bei dem Deutschen fest und anschließend sicher. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei über den Sachverhalt informiert. Diese war kurze Zeit später am Hauptbahnhof und übernahm die Person samt aller aufgefundenen verbotenen und gefährlichen Gegenstände. Der 37-Jährige erhält Anzeigen wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch sowie Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell