Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Achtung Lebensgefahr: Hilferufe am Gütergleis - Mann mit Brandverletzungen übersäht

Halle/ Saale (ots)

Am Sonntagmorgen, den 6. August 2023 meldete ein aufmerksamer Bürger gegen 04:00 Uhr über den Notruf menschliche Hilferufe am Gütergleis im Bereich der Delitzscher Straße in Halle/Saale. Zuständigkeitshalber wurde die Bundespolizei über den eingegangenen Notruf informiert und entsendete umgehend eine Streife zur beschriebenen Örtlichkeit. Neben dem Gleis hinter einer Schallschutzmauer trafen die eingesetzten Beamten auf eine augenscheinlich schwer verletzte männliche Person, die am gesamten Körper Brandverletzungen aufwies. Sofort wurde ein Rettungswagen verständigt. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn konnte im besagten Zeitraum einen Spannungsabfall in diesem Bereich feststellen und entsendete parallel den Notfallmanager zum Ereignisort. Dieser veranlasste mehrere Gleissperrungen in Richtung Güterbahnhof, sowie eine zeitweise Abschaltung der Oberleitung. Dadurch ergab sich eine Verspätung eines Güterzuges von 28 Minuten. Vorbehaltlich der weiteren Ermittlungen überquerte der 29-Jährige die Gleise im Güterbahnhof Halle/Saale und bestieg einen Oberleitungsmast, um die angrenzende Schallschutzwand zu überwinden. Dabei kam es zu einem Stromüberschlag. In der Folge des Stromüberschlags konnte sich der aus Ungarn stammende Mann nicht mehr festhalten und stürzte aus einer Höhe von etwa drei Metern herab. Er zog sich Hautverbrennungen am Oberkörper und am linken Oberschenkel zu und musste nach Stabi-lisierung im Krankenhaus notoperiert werden. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind kein freies Gelände! Menschen begeben sich mit ihrem Handeln unbewusst in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt (das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause) und eine Stromstärke von über 1.000 Ampere. Diese Kombination ist in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtbogen - einem Blitz - über den Körper zur Erde zu gelangen. Der menschliche Körper, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, wird in diesem Moment zum "leitenden Gegenstand". Deshalb haben auch Drachen und Modellflugzeuge in der Nähe von Ober- und Hochspannungsleitungen nichts verloren.

Präventionshinweise zur Thematik Bahnstrom können Sie gern unter www.bundespolizei.de abrufen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell