Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Schützenstraße und in der Charlottenstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, um 13:55 Uhr, befuhr ein Ford Kuga die Schützenstraße in Höhe Hausnummer 2 von der Ringstraße kommend in Richtung Jugendherberge. Die Schützenstraße ist in diesem Bereich eine Einbahnstraße mit zwei Fahrstreifen. Plötzlich zog ein weißer Kleinwagen, wahrscheinlich ein Toyota mit PS-Kennzeichen, von links auf die rechte Fahrspur, so dass der Fahrer des Kuga bis auf den Gehweg ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei wurde eine Felge mit Reifen beschädigt. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Der weiße Kleinwagen setzte seine Fahrt einfach fort.

Am Donnerstag, zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Fitnessstudios, Charlottenstraße 10, geparkten Peugeot 208. Beim Einparken stand linksseitig ein weißer Pkw, der nach der Rückkehr an den Peugeot nicht mehr vor Ort war. Dafür wurde an der linken Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von geschätzten 800 Euro festgestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

