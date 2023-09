Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Verkehrsunfälle - Diepholz, Diebstahl eines Pedelec ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Auffahrunfall mit drei Verletzten

Am Montagnachmittag ist es zu einem Auffahrunfall auf der B 51 in Bereich Binghausen nahe Twistringen gekommen. Aufgrund eines Abbiegevorganges eines LKW, musste ein mit drei Personen aus dem Landkreis Diepholz besetzter VW Golf Plus bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinterfahrender Citroen-Transporter eines 35-jährigen Mannes aus dem Raum Osnabrück übersah dies und fuhr auf den VW Golf Plus auf. Die drei Insassen des VW werden durch den Auffahrunfall leicht verletzt und werden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf 7000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Twistringen - Verkehrsunfall unter Trunkenheit

Am frühen Montagabend ist es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Twistringen gekommen. Eine 54-jähgrige Frau aus Twistringen beabsichtigte mit ihrem VW Lupo nach links von der Industriestraße auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Mercedes eines 19-jährigen Twistringers. Die 54-jährige wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihr eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Frau wurde vor Ort der Führerschein entzogen. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf 18000 Euro geschätzt.

Diepholz - Diebstahl

In der Zeit von Samstag bis Montag wurde aus einer Garage in Diepholz, Postdamm, ein Pedelec der Marke Pegasus entwendet. Der Wert des Rades beträgt 2400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

