Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum-Döhren - Verkehrsunfall mit vier Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Nachmittag sind auf der B 51 im Bereich Döhren insgesamt vier Personen schwer verletzt worden. Ein 27-jähriger Pkw Fahrer hatte ein vor ihm stehendes Fahrzeug, was abbiegen wollte, übersehen und war ungebremst aufgefahren. Der Pkw einer 39-jährigen Fahrerin und eines 6-jährigen mitfahrenden Kindes wurde durch den Aufprall nach vorne in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte das Fahrzeug frontal mit dem Pkw einer 26-jährigen Fahrerin. Alle Vier erlitten schwere Verletzungen, zum Teil ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen Pkw entstand Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und die Arbeit eines externen Gutachters voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell