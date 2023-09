Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Mülltonnenbrand in der Kirchhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Sachsenheim rückte am Samstag (09.09.2023) in die Kirchhofstraße in Großsachsenheim aus, nachdem gegen 07.00 Uhr ein Mülltonnenbrand gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand geraten war. Eine weitere Mülltonne sowie ein Holzdach der Müllsammelstelle wurden dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

