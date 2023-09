Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in der Grabenstraße ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr der 67-jährige Fahrer eines Mercedes die Feuerbacher Straße in Richtung Grabenstraße, ordnete sich dort auf der Linksabbiegespur zur Stuttgarter Straße ein und hielt verkehrsbedingt an. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer fuhr rechts an dem Mercedes vorbei und scherte unmittelbar vor dem Mercedes ein, der zu dieser Zeit gerade wieder anfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Roller. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall in Richtung Stuttgarter Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 70 Jahre alt, Vollbart, weiße Haare, blauer Roller und grün-grauer Helm. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Rufnummer 07152/605-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell