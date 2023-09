Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung in einer LIDL-Filiale

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr in einer LIDL-Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine Person mit einem Hartplastikhammer am Kopf und eine weitere Person durch Pfeffersprayeinsatz eines weiteren Beteiligten verletzt. Mehrere Kunden, die sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Filiale befanden, klagten daraufhin über Atemprobleme. Eine weitere an der Tat involvierte Person erlitt einen Nasenbeinbruch. Innerhalb kürzester Zeit waren ca. 15 weitere Personen vor Ort und beteiligten sich an der Auseinandersetzung. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der zunächst unübersichtlichen Lage, waren mehrere Streifenwagen notwendig. Zur Lagebewältigung musste seitens der Polizei ebenfalls Pfefferspray eingesetzt werden. Vier der Beteiligten mussten im Anschluss in unterschiedliche Krankenhäuser behandelt werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit insgesamt 10 Streifenfahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 5 Fahrzeugen vor Ort. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den an der Tat beteiligten Personen machen können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg (Tel.: 08001100225) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell