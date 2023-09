Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Graffitis auf Schulgelände

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Freitag (08.09.2023) die Wände eines Schulgebäudes sowie einer Sporthalle in der Galgenbergstraße in Böblingen mit Graffitis. Auch eine Holzhütte auf dem Pausenhof wurde in gleicher Art und Weise beschädigt. Die Unbekannten nutzten weiße, blaue sowie silberne Farbe, um unterschiedliche Schriftzüge anzubringen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen genommen.

