Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurden ein 52-jähriger sowie ein 56-jähriger Pedelec-Lenker am Donnerstag (07.09.2023) vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht, nachdem sie gegen 17.25 Uhr in Aidlingen in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Der 52-Jährige war mit seinem Rad auf einem neben der Hauptstraße verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung Deufringen unterwegs, als ihm der 56-Jährige entgegenkam. Als die beiden auf gleicher Höhe waren, berührten sie die jeweiligen Lenkerenden und beide Pedelec-Fahrer stürzten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro belaufen.

