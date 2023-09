POL-LB: BAB 81/Gemarkung Pleidelsheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Freitag (08.09.2023) die Wände eines Schulgebäudes sowie einer Sporthalle in der Galgenbergstraße in Böblingen mit Graffitis. Auch eine Holzhütte auf dem Pausenhof wurde in gleicher Art und Weise beschädigt. Die Unbekannten nutzten weiße, blaue sowie silberne Farbe, um unterschiedliche Schriftzüge anzubringen. Der entstandene Sachschaden kann ...

mehr