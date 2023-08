Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigung in der S- Bahn; Die Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (25.08.2023) mehrere Sitzpolster in einer Stuttgarter S-Bahn beschädigt.

Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte gleich mehrere Sitzpolster der S-Bahnlinie 3, welche am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr zwischen dem Bahnhof Backnang und dem Hauptbahnhof Stuttgart eingesetzt war, mittels eines scharfen Gegenstandes beschädigt haben. Dem ca. 40 Jahre alten, schlanken Mann mit grau- blonden Haaren und Vollbart gelang es, noch vor Eintreffen der Bundespolizei in unbekannte Richtung zu fliehen. Zeugen, insbesondere die Reisenden, welche den Triebfahrzeugführer über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter +49711870350 zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell