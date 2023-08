Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Nach mehreren Diebstählen - Drei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft, Bundespolizei sucht weitere Geschädigte

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Beamte der Landes- und Bundespolizei haben am Montagabend (21.08.2023) drei Männer im Alter von 17, 23 und 43 Jahren im Hauptbahnhof Stuttgart festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Diebstähle begangen zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die drei algerischen Staatsangehörigen gegen 15:10 Uhr am Bahnsteig 15/16 die Handtasche einer 63-jährigen Reisenden aus deren Rollator entwendet haben, in dem einer der Männer die ältere Dame ansprach und ablenkte, während sein Komplize die Tasche an sich nahm. Der Dritte versuchte die Tat offenbar abzudecken.

Gegen 19:25 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf zwei weitere Diebstähle am Bahnsteig 10 aufmerksam gemacht, bei welchen die Koffer einer 68- und eines 73-jährigen Reisenden entwendet wurden. Eine Nachschau der am Bahnsteig befindlichen Kameras ergab, dass die Diebstähle durch das Trio, welches zwischenzeitlich die Oberbekleidung wechselte, begangen wurden. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnten die drei mutmaßlichen Täter kurze Zeit später im Hauptbahnhof festgenommen werden. In der näheren Umgebung des Hauptbahnhofes fanden Beamte der Landespolizei mehrere entleerte Koffer, welche offenbar zuvor entwendet worden waren.

Die beiden jüngeren, wohnsitzlosen und sich unerlaubt in Deutschland aufhaltenden Männer, sowie der 43-Jährige wurden am Dienstag (22.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Geschädigten, denen womöglich in naher Vergangenheit Gepäckstücke im Bereich des Hauptbahnhofes gestohlen wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

