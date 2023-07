Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 27-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Lindlar (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Auto am Donnerstagnachmittag (6. Juli) ist der 27-jährige Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 27-Jährige aus Köln war um 15.30 Uhr auf der Hommericher Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der L284 kam es zur Kollision mit dem Auto eines 46-Jährigen aus Lindlar, der auf der L284 in Richtung Lindlar fuhr. Dadurch stürzte der 27-Jährige. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 46-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell