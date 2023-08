Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Zigarette verletzt und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 36-jähriger Mann hat am späten Freitagabend (18.08.2023) am Hauptbahnhof in Stuttgart mehrere Einsatzkräfte beleidigt und Widerstand geleistet, nachdem er einen Reisenden mit einer Zigarette verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der 20-jährige Reisende gegen 23:15 Uhr auf einer Sitzbank am Bahnsteig 15, als der 36-jährige polnische Staatsangehörige unvermittelt auf ihn zugekommen sein soll und ihn mit seiner brennenden Zigarette offenbar absichtlich am Unterarm berührte. Zwei alarmierte Streifen der Bundespolizei, welche sich in unmittelbarer Nähe befanden, trafen den wohnsitzlosen Mann noch vor Ort an. Da er offenbar mit einer Kontrolle nicht einverstanden war, wurde er aggressiv und fing an, seine Kleidung auszuziehen. Bei der anschließenden Fesselung und Verbringung zum Revier leistete der mit über zwei Promille alkoholisierte 36-Jährige Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Durch den Vorfall erlitt der Reisende nach jetzigem Kenntnisstand eine Rötung am Unterarm, während die Bundespolizisten unverletzt blieben. Der 36-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes und der gefährlichen Körperverletzung rechnen.

