Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei im Bereich Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Stuttgart haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am heutigen Morgen (17.08.2023) mehrere Wohnobjekte im Großraum Ludwigsburg durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stehen insgesamt fünf Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung in Zusammenhang mit einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen vom 18.07.2023 am Bietigheimer Bahnhof vorgeworfen. Bei den heutigen Durchsuchungsmaßnahmen in fünf Objekten im Großraum Ludwigsburg wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen fünf Beschuldigte vorläufig fest, von denen vier Personen zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Ein 19-jähriger somalischer Staatsangehöriger wurde noch am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten, vorliegenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der junge Mann wurde daraufhin durch Beamte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell