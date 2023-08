Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger attackiert Reisenden

Esslingen (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 28-Jährigen ist es am gestrigen Nachmittag (15.08.2023) in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim (Teck) gekommen. Gegen 16:00 Uhr stolperte der 28 Jahre alte togoische Staatsangehörige offenbar zunächst über die in den Gang der S-Bahn ragenden Füße eines 66-jährigen Reisenden. Hierauf soll der Jüngere den 66-Jährigen umgehend attackiert und mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den Mann beim Halt der S-Bahn der Linie S1 am Esslinger Bahnhof antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der Geschädigte wurde durch den Angriff verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung und konnte seine Reise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Der im Landkreis Esslingen wohnhafte Angreifer muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.

