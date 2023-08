Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hilfeleistung ausgenutzt um Geldbörse zu stehlen

Böblingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag (15.08.2023) einem Reisenden am Bahnhof Böblingen den Geldbeutel entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 11:40 Uhr dem 71-jährigen Mann und dessen Ehefrau angeboten haben, beim Hochtragen der Koffer zum Bahnsteig 2/3 zu helfen. In der Folge entwendete der mutmaßliche Täter offenbar die Geldbörse des Reisenden aus der hinteren Hosentasche und flüchtete anschließend unerkannt. Der 71-Jährige beschreibt den Unbekannten als 155 bis 160 cm großen, schlanken Mann mit dunklen Haaren und dunklen Augen. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49 711 870350 entgegen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Taschendiebe oftmals Tricks anwenden und ihre Hilfe anbieten, um ihre Opfer abzulenken. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen oder Gesäßtaschen getragen werden.

