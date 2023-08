Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Handtaschendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagnachmittag (11.08.2023) einen 27-jährigen mutmaßlichen Handtaschendieb am Hauptbahnhof Stuttgart vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 27-jährige somalische Staatsangehörige in einem Zug von Frankfurt in Richtung Stuttgart, als er gegen 17:00 Uhr die kurze Abwesenheit einer Reisenden ausgenutzt haben soll, um die auf dem Sitzplatz befindliche Handtasche zu entwenden. Eine Zeugin beobachtete offenbar den Diebstahl und machte die geschädigte Reisende bei deren Rückkehr darauf aufmerksam. Die alarmierten Bundespolizisten trafen den mutmaßlichen Täter beim Halt in Stuttgart an. Da er zusätzlich nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins war, muss er nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, sowie des Erschleichens von Leistungen rechnen.

