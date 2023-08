Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung im ICE

Stuttgart (ots)

Am heutigen Morgen (15.08.2023) meldeten zwei Reisende die exhibitionistische Handlung eines 33-Jährigen in einem aus München kommenden Fernzug. Bisherigen Informationen zufolge soll der 33 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am heutigen Dienstag zunächst mit dem ICE in Richtung Karlsruhe unterwegs gewesen sein und sich dabei in der Sitzreihe hinter zwei 19-jährigen Reisenden befunden haben. Gegen 07:00 Uhr bemerkten die 19-Jährige und ihr Begleiter dann schließlich, dass der in Rheinland-Pfalz wohnhafte Mann offenbar sein Glied entblößt hatte und an diesem manipulierte. Die Geschädigte informierten umgehend die Bundespolizei über den Vorfall, woraufhin alarmierte Einsatzkräften den Beschuldigten beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof aus dem ICE verbringen konnten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung.

