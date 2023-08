Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter bei Diebstahl beobachtet- Scheibe von Pkw eingeschlagen

Löhne (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (3.8.) gegen 01.20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Nachbarin eine männliche Person beobachtet, wie diese sich an dem Firmenfahrzeug eines Nachbarn am Birkenweg zu schaffen machte. Die unbekannte Person bemerkte vermutlich die Nachbarin am Fenster und flüchtete zunächst vom Fahrzeug weg. Gegen 2.30 Uhr wurde die Zeugin durch laute Geräusche geweckt und konnte erneut die Person beobachten, wie diese sich am Fahrzeug zu schaffen machte. Mittlerweile stand die Hintertür des Mercedes Sprinter offen und der Unbekannte schien etwas zu transportieren. Nachdem der Täter die Zeugin wiederholt bemerkte, flüchtete dieser in Richtung Am Zuschlag. Die Zeugin informierte den Nachbarn, der daraufhin feststellte, dass das rechte Seitenfenster eingeschlagen wurde. Aus dem Inneren nahm der Täter verschiedene Werkzeuge als Diebesgut mit. Hierbei handelte es sich um eine Akku-Flex, eine Akku-Bohrmaschine und eine Motorflex der Marke Makita. Der Wert der entwendeten Maschinen liegt bei ca. 2.500 Euro. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Zeugin nur eine wage Beschreibung mit ca. 180cm und schlanker Statur des Täters abgeben. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Vorfeld der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

