Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW landet im Graben- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Spenge (ots)

(sls) Auf dem Weg zu einem Einsatz wurde durch Polizeibeamte am Donnerstagabend, um 23:35 Uhr ein verunfallter BMW auf der Bünder Straße festgestellt. Am Fahrzeug befanden sich mehrere Personen, die, nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle, im Fahrzeug gesessen haben. Der 21-jähriger Fahrer aus Bünde gab gegenüber den Beamten an, dass er von der Werfer Straße auf die Bünder Straße abgebogen war. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Bünder deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief deutlich positiv. Der 21-Jährige gab an, erst direkt nach dem Unfall Alkohol zu sich genommen zu haben. Da der Verdacht bestand, dass dieser schon vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hat, wurden ihm entsprechende Blutproben auf der Polizeiwache Bünde entnommen. Bis zur weiteren Klärung wurde der Führerschein vorläufig sichergestellt. Der BMW wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Alle Insassen im BMW blieben unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell