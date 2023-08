Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Schule- Fenster und Laterne demoliert

Herford (ots)

(sls) In den vergangenen Tagen kam es auf dem Gelände einer Schule an der Salzufler Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch einen Mitarbeiter der Schule wurde am Montagmorgen (31.7.) festgestellt, das auf dem rückwärtigen Bereich der Schule, an der dortigen Sporthalle, mehrere Fenster beschädigt wurden. Mittels Werfen von Steinen zerbrachen die ersten Scheiben einer Doppelverglasung und in einen der Löcher wurde zudem noch ein Silvester-Knaller geworfen.

Durch unbekannter Täter wurden nicht nur die Scheiben beschädigt, sondern auch eine Laterne, die sich auf dem Schulhof befindet mittig durchgebrochen. Sie lag komplett beschädigte am Boden. Der Sachschaden an Fenster und Laterne wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Da sich in den Abendstunden vermehrt verschiedene Personen auf dem Schulgelände treffen, hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen, die Angaben Sachbeschädigungen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell