Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rezeptfälschung in Apotheke- Unbekannter versucht an Medikamente zu kommen

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (31.7.) erhielten Polizeibeamte den Hinweis aus einer Apotheke an der Ahmser Straße, dass eine bislang unbekannte Person versucht habe, mit einem Rezept an Medikamente (Betäubungsmittel) zu kommen. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde beim Einlösen festgestellt, dass es sich bei dem Rezept augenscheinlich um eine Fälschung handelte. Eingesetzte Zivilkräfte der Polizei konnten die Person noch in der Apotheke angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei handelte es sich um einen polizeilich bekannten Herforder, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden eine weitere Rezeptfälschung und auch ein Springmesser aufgefunden. Beide Gegenstände wurden zunächst sichergestellt. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen konnte der Herforder die Apotheke wieder verlassen. Er muss sich jetzt wegen verschiedener Straftaten verantworten.

