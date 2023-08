Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Einmündungsbereich- Vorfahrt missachtet

Bünde (ots)

(sls) In Bünde wurden am Donnerstagnachmittag (3.7.) Rettungskräfte und Polizei zu einem Unfall auf der Herforder Straße gerufen. Am Unfallort befand sich ein 54-jähriger BMW-Fahrer, der durch einem Zusammenstoß mit einem LKW leicht verletzt wurde. Ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld befand sich gegen 13.00 Uhr auf der Albert-Schweitzer Straße und wollte den Kreuzungsbereich mit der Herforder Straße in Richtung Dobergstraße überqueren. Der Bielefelder stoppte zunächst seinen LKW vor dem STOPP-Schild, um dann gerade aus weiterzufahren. Beim Anfahren übersah er dann den von rechts kommenden BMW-Fahrer der in Richtung Herford unterwegs war. Der BMW prallte seitlich in den LKW, wodurch der 54-Jährige verletzt wurde. Er musste zur ambulanten Behandlung ins Bünder Krankenhaus verbracht werden. Der BMW wurde so stark beschädigt das er nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle abgeschleppt wurde. Der Kreuzungsbereich musste für eine kurze Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

