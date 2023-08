Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sicherheit im Straßenverkehr - "Ehrlich Brothers" appellieren zum Tragen von Fahrradhelmen

Kreis Herford (ots)

Auch wenn es in Deutschland noch keine Helmpflicht für Radfahrer gibt, appelliert nicht nur die Polizei dazu den Helm zu tragen, sondern auch prominente Personen wie die "Ehrlich Brothers". Mit ihrem kleinen - aber zauberfreien Video - wollen Sie noch mal auf die Wichtigkeit von Fahrradhelmen hinweisen.

Fahrradfahren erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei der Bevölkerung. Damit einhergehend nimmt leider auch die Anzahl der Fahrradunfälle kontinuierlich zu oder bleibt auf hohem Niveau. Bei der Aufnahme der Unfälle zeigt sich leider, dass immer noch zu wenige Radfahrer einen Helm tragen. Radfahrende sollten aber zu ihrer eigenen Sicherheit nur mit Helm unterwegs sein. Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrenden mit schweren bis hin zu lebensgefährlichen Kopfverletzungen, oft mit gravierenden und langfristigen Folgen für Gesundheit, Beruf und Freizeit. Viele dieser ernsthaften Kopfverletzungen, so sind sich Experten aus Gesundheit und Wissenschaft sicher, hätten mutmaßlich durch das Tragen eines Helmes verhindert werden können. Die persönliche Entscheidung einen Helm zu tragen und damit auch Verantwortung für sich und seine Familie zu übernehmen sollte daher genauso selbstverständlich sein, wie sein Handy mit einer Hülle zu schützen oder sich beim Autofahren anzuschnallen.

Aber nicht jeder Helm ist auch der richtige Helm. Worauf sollten Sie beim Helmkauf und Tragen achten, um Ihnen den höchstmöglichen Schutz zu sichern:

Achten Sie auf geprüfte Qualität Ihres Fahrradhelms: Für Fahrradhelme gibt es in Europa eine anerkannte DIN-Norm EN 1078 (CE). Helme mit dieser Norm erfüllen alle grundlegenden Sicherheitsanforderungen. Ob ein Helm diese Norm erfüllt, ist in der Regel an einem Aufkleber im Inneren zu erkennen, wo auch Größe, Gewicht und das Produktionsdatum zu finden sind. Kindern sollten Sie für Ihre Altersklasse geeignete Helme kaufen. Diese umschließen den Hinterkopf mehr, als der Helm für Erwachsene.

Helm richtig einstellen

Der Kopfring sollten aufgedreht und der Helm einfach auf den Kopf gelegt werden. Den Kopfring solange leicht drehen, bis der Helm fest auf dem Kopf sitzt - aber nicht zu fest. Der Helm sollte nicht vom Kopf rutschen, wenn man sich nach vorne beugt. Eine Lasche des Kinnriemens sollte sich vor und die andere hinter dem Ohr befinden. Den Befestigungsclip unter dem Kinn verschließen und hier etwa noch eine Fingerlänge zwischen Kinn und Riemen Platz lassen.

Aussehen des Helmes

Damit Ihre Kinder die Helme auch tragen, sollten sie diese auch nach Ihren optischen Wünschen kaufen. Beteiligen Sie deshalb ihre Kinder beim Kauf eines neuen Helmes.

Wichtig - den Helm auch Nutzen

Die meisten von Ihnen haben einen Helm, aber der beste Helm nutzt nichts, wenn er in der Garage oder Keller liegen bleibt. Schnell wird er vergessen, weil er vielleicht nicht bequem ist, er nicht so schön aussieht oder es vielleicht auch zu warm ist. Aber bedenken Sie, ein Unfall oder Sturz ist niemals planbar. Deshalb - hängen sie den Helm einfach an den Lenker oder legen ihn in den Fahrradkorb, so liegt er für Sie gleich griffbereit für die nächste Tour.

Hier der LINK zum zauberfreien Video: https://herford.polizei.nrw/artikel/sicherheit-im-strassenverkehr-fahrradhelme-schuetzen

