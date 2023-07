Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Diebstahl in Massagepraxis gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am Donnerstag, 27. Juli 2023, einen Diebstahl in einer Massagepraxis begangen und sich anschließend in Richtung Innenstadt entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau klingelte gegen 13:30 Uhr an der Tür der Massagepraxis in der Bremer Straße, Höhe Orthstraße. Nachdem sie hereingelassen wurde, gab sie vor, einen Gutschein kaufen zu wollen. Die Betreiberin der Praxis musste den Empfangsbereich kurzzeitig verlassen, um Wechselgeld zu holen. Diesen Zeitraum nutzte die Unbekannte, um nach Wertgegenständen zu suchen und ein hochwertiges Smartphone zu entwenden. Anschließend gab sie an, den Gutschein doch nicht mehr zu benötigen und verließ die Praxis gegen 13:35 Uhr in Richtung "Lange Straße". Den Diebstahl bemerkte die Betreiberin erst, nachdem die Frau die Praxis verlassen hatte. Sie beschrieb die Unbekannte als:

- ungefähr 35 Jahre alt - ca. 150 cm groß - korpulente Statur - schwarze, etwa schulterlange Haare, zum Zopf gebunden - bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke

Wer weitere Hinweise zu der gesuchten Frau geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

