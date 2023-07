Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Räuberischer Diebstahl in Wardenburg +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Auf frischer Tat wurde am Dienstag, 25. Juli 2023, gegen 07:30 Uhr, ein Mann ertappt, der sich Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Am Schlatt" in Wardenburg verschafft hatte. Auf seiner Flucht wendete er Gewalt an, wurde aber vorläufig festgenommen.

Nachdem sich der Tatverdächtige Zutritt zur Lagerhalle verschafft hatte, nahm er diverse Werkzeuge und Gegenstände im Wert von ungefähr 5.000 Euro an sich und deponierte diese zwecks Diebstahls in der Nähe eines angrenzenden Feldes. Er flüchtete mit einem Fahrrad vor dem eintreffenden Verantwortlichen der Firma, wurde von diesem aber in Höhe eines benachbarten Autohauses gestellt. Hier entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der Tatverdächtige mit einem zuvor entwendeten Akkuwerkzeug auf den Verfolger einschlug. Die Flucht setzte er anschließend zu Fuß fort, wurde durch den verletzten Verantwortlichen erneut eingeholt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Verletzungen des 25-jährigen Opfers, der auf eine Behandlung im Krankenhaus verzichtete.

Gegen den heranwachsenden Tatverdächtigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet worden. Der 20-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach seiner zweifelsfreien Identifizierung aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.

