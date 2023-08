Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger attackiert und bespuckt Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (17.08.2023) attackierte ein 31-Jähriger einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer S-Bahn in Richtung Fellbach und am Haltepunkt Sommerrain. Der deutsche Staatsangehörige fuhr gegen 19:45 Uhr wohl ohne ein erforderliches Ticket zu besitzen mit einer S-Bahn der Linie S3 von Bad Cannstatt aus in Richtung Fellbach. Aufgrund seines offenbar alkoholisierten Zustandes und mehreren Verletzungen im Gesicht, wurde er nach kurzer Zeit durch einen 52-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angesprochen. Der 31-Jährige soll auf die Ansprache umgehend aggressiv reagiert und den Mitarbeiter beleidigt haben. Nachdem er wohl zudem versucht hatte den 52-Jährigen anzuspucken, verbrachte dieser ihn am Haltepunkt Sommerrain aus dem Zug. Am Bahnsteig soll der aggressive Reisende dann versucht haben mit einer Bierflasche auf den Geschädigten einzuschlagen, woraufhin der Mitarbeiter offenbar Pfefferspray gegen den Angreifer einsetzte und die Polizei informierte. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Bundespolizei versorgten die Beteiligten noch vor Ort, wobei der bereits polizeibekannte Beschuldigte auch gegenüber den Streifen durchgehend aggressiv auftrat und diese beleidigte und attackierte. Der 31-Jährge wurde zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er einem Beamten in das Gesicht spuckte. Bei den Maßnahmen wurde ein Beamter verletzt und musste sich daraufhin in medizinische Behandlung begeben. Nach Abschluss der medizinischen Behandlung des Beschuldigten wurde dieser auf die Dienststelle verbracht und muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der gefährlichen Körperverletzung rechnen.

