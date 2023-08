Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Diebstahl am Bahnhof Marbach

Marbach (ots)

Drei bislang unbekannte Frauen haben gestern Mittag (24.08.2023) am Bahnhof Marbach versucht, einer Reisenden den Geldbeutel zu stehlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge lief die 32-jährige Reisende gegen 13:50 Uhr durch die Unterführung in Richtung Bahnhofsvorplatz, als die unbekannten Frauen den auf dem Rücken getragenen Rucksack offenbar öffneten und den Geldbeutel herausnahmen. Als die Geschädigte dies bemerkte, hielt eine mutmaßliche Täterin die Geldbörse bereits in der Hand. Infolge dessen wurde der 32-Jährigen der Geldbeutel zurückgegeben, bevor die Frauen in eine S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart flüchteten. Die Reisende beschreibt die mutmaßlichen Täterinnen als 20 bis 30 Jahre alte Frauen, mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, wobei eine Frau einen abgebrochenen Schneidezahn hat. Bei einer weiteren soll das schmale Gesicht, die markante Nase, sowie die schwarzen langen und zu einem Zopf gebundenen Haare auffällig gewesen sein. Letztere trug offenbar ein weißes Oberteil und eine Sonnenbrille.

Die ermittelnde Bundespolizei Stuttgart nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

