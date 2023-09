POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr in einer LIDL-Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde eine Person mit einem Hartplastikhammer am Kopf und eine weitere Person durch Pfeffersprayeinsatz eines weiteren Beteiligten verletzt. Mehrere Kunden, die sich zum Zeitpunkt der ...

mehr