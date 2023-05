Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kleinkraftrad kollidiert mit Verkehrszeichen

Fahrer schwer verletzt

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Montag (22. Mai 2023) kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Alleinunfall eines 26-jährigen Kleinkraftradfahrers. Der Mann war mit dem Kleinkraftrad auf der Kuhstraße in Fahrtrichtung Friedensstraße in Goch unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam und mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen kollidierte. Zeugen, welche die Unfallstelle passierten, informierten die Einsatzkräfte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad, welches bei dem Unfall stark beschädigt wurde und seit dem Jahr 2022 nicht mehr zugelassen war, wurde sichergestellt. (pp)

