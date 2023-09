POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, 5. September, in ein katholisches Kirchengebäude am Kelzenberger Weg eingebrochen. Sie entwendeten dabei einen hochwertigen, kirchlichen Aufbewahrungsschrein (Tabernakel). Darin befand sich ein Goldkelch sowie Hostien. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 20 Uhr und 8.30 Uhr der Kirche. Anschließend drangen sie ...

