POL-MG: Jugendliche rauben Geschwisterpaar Chipstüte

Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag, 5. September, gegen 19.10 Uhr an der Mülgaustraße in Odenkirchen-Mitte eine Kioskbesitzerin beraubt. Die beiden Täter forderten die 52-jährige Frau auf, ihnen Geld zu übergeben und hielten dabei ein größeres Messer in der Hand. Neben Bargeld entwendeten sie E-Zigaretten. Als der Sohn der ...

